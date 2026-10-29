राजनाथ सिंह का अन्य देशों को ऑफर, आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञता साझा करने को तैयार

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में आसियान देशों से कहा है कि भारत आतंकवाद से निपटने के अपने परखे हुए कौशल उनके साथ साझा करने को तैयार है।

फिलीपींस में एक बड़ी सुरक्षा बैठक में बोलते हुए, राजनाथ ने 'ऑपरेशन सिंदूर' नामक आतंकवाद-रोधी मिशन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि यह मिशन इस बात का प्रमाण है कि भारत इन मामलों में क्या कर सकता है।

उन्होंने दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान - ASEAN) देशों के साथ और अधिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्षमता निर्माण और खुफिया जानकारी साझा करने की अपील की।