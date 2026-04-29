राजनाथ सिंह की बिश्केक में दोहरी कूटनीति: चीन से LAC पर शांति की बात, रूस से S-400 पर चर्चा देश Apr 29, 2026

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के एडमिरल डोंग जून से बिश्केक में SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान मुलाकात की। इस बातचीत का मुख्य मकसद भारत-चीन सीमा (LAC) पर शांति बनाए रखना और बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर बात करना था, खासकर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच।

दरअसल, 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद से भारत लगातार चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, और यह मुलाकात इसी दिशा में एक अहम कदम है।