राजनाथ सिंह का मेगा प्लान: भारत बनेगा हथियारों का वैश्विक अगुआ, 50 प्रतिशत निजी क्षेत्र को लक्ष्य

राजनाथ सिंह ने निजी रक्षा क्षेत्र के इनोवेशन की सराहना की

सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र का साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। उन्होंने निजी उद्योगों की सराहना करते हुए कहा कि वे बेहतरीन हथियार बना रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया, 'रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियां अब सिर्फ नट-बोल्ट जैसे छोटे-मोटे पुर्जे देने वाली नहीं रहीं, बल्कि वे अत्याधुनिक हथियार सिस्टम भी तैयार कर रही हैं।' उनका साफ विज़न है कि भारत हाई-टेक गोला-बारूद का एक आत्मनिर्भर केंद्र बने, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और देश की सुरक्षा और भी मजबूत हो।