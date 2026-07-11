रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS महेंद्रगिरि को नौसेना में शामिल किया, जानें खासियत

महेंद्रगिरि

INS महेंद्रगिरि के बारे में जानिए

महेंद्रगिरि को अपना नाम पूर्वी घाट की महेंद्रगिरि पर्वत श्रृंखला से मिला है, जो शक्ति, लचीलापन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने तैयार किया है। युद्धपोत में 75 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसके निर्माण में कई कंपनियों ने योगदान दिया है, जिससे रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।