रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शेरेथांग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम में नाथू ला के पास शेरेथांग युद्ध स्मारक पहुंचे। वहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और सेना के अधिकारियों से बात की। इस दौरान, उन्होंने नई चुनौतियों के लिए तैयार रहने पर जोर दिया।
साथ ही, उन्होंने साफ किया कि अग्निवीरों का समर्थन उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सिंह ने अग्निवीरों को भरोसा दिलाया कि 2 साल का विस्तार मिलने के बाद उन्हें नियमित भर्ती के अवसर मिलेंगे, जिससे उनके करियर को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
राजनाथ ने सीमा पर तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाया
सिंह ने मशहूर बाबा हरभजन सिंह मंदिर का भी दौरा किया। यह मंदिर एक ऐसे सैनिक को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे आज भी अपने साथी जवानों की रक्षा करते हैं।
उनका यह दौरा सीमा के मुश्किल इलाकों में सेवा दे रहे जवानों का मनोबल बढ़ाने के मकसद से था। इस दौरान उन्होंने सभी को याद दिलाया कि "हम अपने सशस्त्र बलों को लगातार मजबूत करते रहेंगे।"