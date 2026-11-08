रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शेरेथांग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम में नाथू ला के पास शेरेथांग युद्ध स्मारक पहुंचे। वहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और सेना के अधिकारियों से बात की। इस दौरान, उन्होंने नई चुनौतियों के लिए तैयार रहने पर जोर दिया।

साथ ही, उन्होंने साफ किया कि अग्निवीरों का समर्थन उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सिंह ने अग्निवीरों को भरोसा दिलाया कि 2 साल का विस्तार मिलने के बाद उन्हें नियमित भर्ती के अवसर मिलेंगे, जिससे उनके करियर को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।