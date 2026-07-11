तेलंगाना: छेड़छाड़ के आरोपी ने पत्नी-बच्चों समेत 6 की जान ली, गिरफ्तार
तेलंगाना के दैवलगुडा गांव में एक भयानक घटना सामने आई है, जहां 28 साल के राजकुमार को 6 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन मृतकों में उसकी पत्नी सरिता, उनके 2 छोटे बच्चे और पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। यह दिल दहला देने वाली वारदात 11 जुलाई की सुबह हुई, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है।
जांच में खुलासा, हत्या का मामला कथित छेड़छाड़ से जुड़ा
पुलिस ने बताया कि राजकुमार पड़ोसी परिवार की एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में जमानत पर बाहर आया हुआ था। जांच करने वालों का मानना है कि उसने अपने ऊपर दर्ज हुए मामले का बदला लेने के लिए ही इन लोगों की जान ली। जानकारी मिली है कि राजकुमार ने अपने माता-पिता के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने ही पुलिस को इस घटना के बारे में बताया। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है।