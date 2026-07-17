दिल्ली के 700 करोड़ रुपये मेडिकल घोटाले का सरगना अग्रिम जमानत मिलते ही देश छोड़कर भागा

दिल्ली के 700 करोड़ रुपये के मेडिकल घोटाले का मुख्य आरोपी राजीव रंगीला, एक अलग रंगदारी के मामले में अग्रिम जमानत मिलने के कुछ ही दिनों बाद कथित तौर पर देश छोड़कर भाग गया है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) अब इस बात की जांच कर रही है कि कैसे फर्जी कंपनियों और संदिग्ध सौदों के जरिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखे गए करोड़ों रुपये गायब कर दिए गए।