RBSE 2027 बोर्ड परीक्षा: तारीख घोषित, अब छात्र दे पाएंगे 2 बार एग्जाम
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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। इस बार परीक्षाएं सुबह बहुत जल्दी नहीं शुरू होंगी। इन्हें अब सुबह देर से शुरू करने का फैसला लिया गया है।
विषयों के हिसाब से पूरी जानकारी के लिए आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर नजर रख सकते हैं।
RBSE की 2 परीक्षा प्रणाली लाने की योजना
RBSE 2027 से एक नई 'दो परीक्षा प्रणाली' लागू करने की भी तैयारी कर रहा है। अगर राज्य सरकार इसे मंज़ूरी देती है, तो फरवरी और मार्च में होने वाली मुख्य परीक्षाओं के बाद, छात्र मई और जून में अधिकतम 3 विषयों की परीक्षा दोबारा दे पाएंगे।
यह उन छात्रों के लिए होगा जो अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। इस नई प्रणाली का मुख्य मकसद छात्रों को ज्यादा लचीलापन देना और उनका तनाव कम करना है।