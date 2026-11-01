दिवाली पर मिलावट के खिलाफ सख्ती: राजस्थान में 22,000 लीटर मिलावटी घी जब्त, 3 गिरफ्तार
दिवाली से ठीक पहले राजस्थान पुलिस और खाद्य सुरक्षा टीमों ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीगंगानगर में 2 कंपनियों पर छापा मारकर 22,138 लीटर संदिग्ध मिलावटी घी जब्त किया गया है। इन छापों के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह कार्रवाई त्योहारों के मौसम में खाने-पीने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए राज्य सरकार के बड़े अभियान का हिस्सा है।
अनन्या ट्रेडिंग कंपनी कर रही थी घी की रीपैकेजिंग
अनन्या ट्रेडिंग कंपनी में अधिकारियों को भारी मात्रा में ऐसा घी मिला, जिसे अलग-अलग ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा था। यहां तक कि एक्सपायर्ड हो चुके या वापस आए घी को भी दोबारा पैक करके बेचा जा रहा था। इसके अलावा, न्यू विजय ट्रेडिंग कंपनी पर भी छापा मारा गया, जहां से और भी संदिग्ध घी बरामद हुआ। पुलिस को शक है कि पहले छापे में पकड़े गए आरोपी गुजरात से पाम ऑयल और वनस्पति लाकर उससे मिलावटी घी तैयार कर रहे थे। जब्त किए गए घी के सभी सैंपल अब लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। आगे की कार्रवाई इन जांच रिपोर्टों के आधार पर ही की जाएगी।