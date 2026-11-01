दिवाली पर मिलावट के खिलाफ सख्ती: राजस्थान में 22,000 लीटर मिलावटी घी जब्त, 3 गिरफ्तार

अनन्या ट्रेडिंग कंपनी में अधिकारियों को भारी मात्रा में ऐसा घी मिला, जिसे अलग-अलग ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा था। यहां तक कि एक्सपायर्ड हो चुके या वापस आए घी को भी दोबारा पैक करके बेचा जा रहा था। इसके अलावा, न्यू विजय ट्रेडिंग कंपनी पर भी छापा मारा गया, जहां से और भी संदिग्ध घी बरामद हुआ। पुलिस को शक है कि पहले छापे में पकड़े गए आरोपी गुजरात से पाम ऑयल और वनस्पति लाकर उससे मिलावटी घी तैयार कर रहे थे। जब्त किए गए घी के सभी सैंपल अब लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। आगे की कार्रवाई इन जांच रिपोर्टों के आधार पर ही की जाएगी।