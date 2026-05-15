NEET लीक: 'फेल' छात्र के 600+ अंक! CBI जांच में बिवाल परिवार की सालभर पुरानी धांधली का खुलासा
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राजस्थान में NEET-UG 2026 का एक बड़ा पेपर लीक सामने आया है। इस मामले में 12वीं कक्षा के छात्र ऋषि बिवाल पर सवाल उठ रहे हैं। अपनी बोर्ड परीक्षाओं में वह मुश्किल से पास हुए थे, लेकिन NEET में उनके 600 से ज्यादा नंबर आने की बात कही जा रही थी। नंबरों में आए इस बड़े अंतर ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब जांच अधिकारियों को लग रहा है कि बिवाल का परिवार पिछले साल से ही लीक हुए पेपरों का इस्तेमाल कर रहा था।
NEET रद्द, 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा
बिवाल परिवार के नीट स्कोर में आई इस अचानक बढ़ोतरी की जांच अब CBI कर रही है। एक मुखबिर (व्हिसल ब्लोअर) ने जब लीक हुए 'गेस पेपर' की जानकारी दी, तब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस साल की परीक्षा रद्द कर दी। इस परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा छात्र बैठे थे। अब 21 जून को NEET-UG की दोबारा परीक्षा होगी, ताकि सभी छात्रों के साथ निष्पक्षता बनी रहे।