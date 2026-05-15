NEET लीक: 'फेल' छात्र के 600+ अंक! CBI जांच में बिवाल परिवार की सालभर पुरानी धांधली का खुलासा देश May 15, 2026

राजस्थान में NEET-UG 2026 का एक बड़ा पेपर लीक सामने आया है। इस मामले में 12वीं कक्षा के छात्र ऋषि बिवाल पर सवाल उठ रहे हैं। अपनी बोर्ड परीक्षाओं में वह मुश्किल से पास हुए थे, लेकिन NEET में उनके 600 से ज्यादा नंबर आने की बात कही जा रही थी। नंबरों में आए इस बड़े अंतर ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब जांच अधिकारियों को लग रहा है कि बिवाल का परिवार पिछले साल से ही लीक हुए पेपरों का इस्तेमाल कर रहा था।