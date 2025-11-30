राजस्थान के मंत्री ने बाबरी विध्वंस को 'शौर्य दिवस' मनाने का आदेश वापस लिया
क्या है खबर?
राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से 6 दिसंबर को 'शौर्य दिवस' मनाने से संबंधित आदेश को 18 घंटे बाद वापस ले लिया। यह आदेश शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर दिया गया था। दरअसल, 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी का प्रतीक है। ऐसे में विभाग ने राज्य भर के सरकारी और निजी स्कूलों को देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया था।
बचाव
मंत्री ने आदेश वापस लेने के बाद भी किया निर्णय का बचाव
रिपोर्ट में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा जारी आदेश में 6 दिसंबर को शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। इनमें राम मंदिर आंदोलन, भारतीय संस्कृति पर आधारित प्रतियोगिताएं, देशभक्ति गीत और योग शामिल थे। हालांकि, दिलावर ने आदेश वापस ले लिया और और इसके पीछे 5 और 6 दिसंबर को चल रही स्कूली परीक्षाओं का हवाला देते हुए समारोह स्थगित करना कारण बताया है।
टिप्पणी
दिलावर की विवादास्पद टिप्पणी और हालिया विवाद
दिलावर ने शिक्षा मंत्री बनने के बाद से कई विवादास्पद बयान दिए हैं। मदरसों समेत सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के उनके आदेश की अल्पसंख्यक समूहों ने आलोचना की थी। उन्होंने मुगल शासक अकबर को अत्याचारी कहते हुए कांग्रेस सरकार पर उसका महिमामंडन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने सरकारी स्कूल परिसरों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई और धमकी दी कि अगर ऐसा कोई स्थल पाया गया तो प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।