राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने बाबरी विध्वंस को 'शौर्य दिवस' मनाने का आदेश वापस लिया

राजस्थान के मंत्री ने बाबरी विध्वंस को 'शौर्य दिवस' मनाने का आदेश वापस लिया

लेखन भारत शर्मा 03:09 pm Nov 30, 202503:09 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से 6 दिसंबर को 'शौर्य दिवस' ​​मनाने से संबंधित आदेश को 18 घंटे बाद वापस ले लिया। यह आदेश शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर दिया गया था। दरअसल, 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी का प्रतीक है। ऐसे में विभाग ने राज्य भर के सरकारी और निजी स्कूलों को देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया था।