राजस्थान में प्रयोगशाला सहायक परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जानिए क्या-क्या हुआ

परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली रोकने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया। इसके तहत सभी आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह रोक थी। परीक्षा केंद्रों के बाहर कई महिलाओं को अपना मंगलसूत्र, चूड़ियां और झुमके उतारते देखा गया, जो उस दौरान चर्चा का विषय भी बना रहा। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

मुफ्त बसें उपलब्ध, निगरानी में संपन्न हुई परीक्षा

परीक्षा में नकल और धोखाधड़ी रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। इस पूरी प्रक्रिया पर सतर्कता दल और पर्यवेक्षकों ने कड़ी नजर रखी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुफ्त बस सेवा भी उपलब्ध कराई थी। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण और सुचारु ढंग से संपन्न हुई। साथ ही अगली परीक्षा पाली के लिए भी यही सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम लागू रहेंगे।