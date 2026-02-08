राजस्थान: कोटा में 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल

राजस्थान के कोटा में इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान 09:37 am Feb 08, 202609:37 am

क्या है खबर?

राजस्थान के कोटा में बीती रात 3-मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा घायल हुए हैं। घटना शनिवार रात करीब 9 बजे हुई। इमारत के सबसे निचली मंजिल पर एक रेस्टोरेंट था। घटना के समय यहां 10-12 कर्मचारी और कुछ ग्राहक थे, जो मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही आपातकालीन बल मौके पर पहुंचे और लोगों को बाहर निकाला। अस्पताल भेजे गए 10 लोगों में से 2 की मौत हो गई।