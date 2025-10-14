राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस बनी आग का गोला, 15 यात्री बुरी तरह झुलसे

राजस्थान के जैसलमेर में यात्रियों से भरी बस में आग लगी

लेखन गजेंद्र 05:16 pm Oct 14, 202505:16 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार दोपहर को बड़ा हादसा हो गया। यहां सवारियों से भरी एक यात्री बस में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 15 यात्री बुरी तरह झुलस गए हैं। हादसा थईयात गांव में वार म्यूजियम के पास हुआ है। घटना के समय बस में 57 यात्री सवार थे, जो जैसलमेर से जोधपुर जा रहे थे। बस में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पहुंच गई है।