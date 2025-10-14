राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस बनी आग का गोला, 15 यात्री बुरी तरह झुलसे
राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार दोपहर को बड़ा हादसा हो गया। यहां सवारियों से भरी एक यात्री बस में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 15 यात्री बुरी तरह झुलस गए हैं। हादसा थईयात गांव में वार म्यूजियम के पास हुआ है। घटना के समय बस में 57 यात्री सवार थे, जो जैसलमेर से जोधपुर जा रहे थे। बस में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पहुंच गई है।
बस बनी आग का गोला
यात्रियों ने कूदकर जान बचाई
बताया जा रहा है कि जिस समय बस में आग लगी, कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि कई अंदर ही जल गए। हादसे में 3 बच्चे और 4 महिलाएं भी झुलस गई हैं। कई की हालत गंभीर है। हालांकि, अभी मृतकों और घायलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हाईवे पर बस में आग लगते देख वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर स्थानीय लोग और सेना की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचा गया।