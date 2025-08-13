DRDO गेस्ट हाउस प्रबंधक जैसलमेर से गिरफ्तार, पाकिस्तानी ISI को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप

खुफिया शाखा के पुलिस महानिरीक्षक विष्णुकांत गुप्ता ने बताया कि अल्मोड़ा जिले के पल्यूं का रहने वाला महेंद्र 2018 से यहां कार्यरत था। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एजेंसियां चौकन्नी हैं। तभी 4 अगस्त को शक के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में लिया और जैसलमेर से जयपुर ले आए। लगभग 8 दिन तक लंबी पूछताछ के बाद उसने कई खुलासे किए। उसके मोबाइल से भी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है।

सूचना

हथियार परीक्षण और अन्य जानकारी मुहैया कराने का आरोप

गुप्ता ने बताया कि DRDO गेस्ट हाउस पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में है। यहां महेंद्र के मोबाइल पर पाकिस्तान से संदिग्ध कॉल आने की सूचना मिली, जिसके बाद जांच शुरू की गई। महेंद्र ने मिसाइल और हथियार परीक्षण के लिए फायरिंग रेंज में आने वाले DRDO वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों की जानकारी पाकिस्तान स्थित अपने आकाओं को दी थी। यह उसने पैसे के लालच में किया था। उसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है।