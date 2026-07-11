NEET-UG पेपर लीक के 20 करोड़ रुपये की खनन लीज से जुड़े हैं तार?SOG ने कसा शिकंजा

NEET-UG पेपर लीक के 20 करोड़ रुपये की खनन लीज से जुड़े हैं तार?SOG ने कसा शिकंजा
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राजस्थान पुलिस ने NEET-UG 2026 पेपर लीक से जुड़ी 20 करोड़ रुपये की खनन लीज की जांच शुरू कर दी है। यह ठेका मंगिलाल ढाका को दिया गया था, जिसका बेटा सुरेश इस लीक केस में मुख्य आरोपी है। आसपास के 10 इलाकों के ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद यह ठेका मंगिलाल ढाका को दिया गया। बेवर के रायपुर में ग्रेवल माइनिंग के लिए यह 5 साल की लीज दिसंबर 2025 में मंजूर हुई थी।
ढाका परिवार की संपत्तियों पर छापेमारी
जांचकर्ताओं का मानना है कि NEET पेपर लीक रैकेट से आए पैसों का इस्तेमाल इस खनन परियोजनों को चलाने में किया गया था। 9 जुलाई को पुलिस ने ढाका परिवार की संपत्तियों पर छापेमारी की और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने सुरेश की गिरफ्तारी के लिए 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया। सुरेश पर लगभग 10 अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक करने का भी आरोप है।