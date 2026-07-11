NEET-UG पेपर लीक के 20 करोड़ रुपये की खनन लीज से जुड़े हैं तार?SOG ने कसा शिकंजा देश Jul 11, 2026

राजस्थान पुलिस ने NEET-UG 2026 पेपर लीक से जुड़ी 20 करोड़ रुपये की खनन लीज की जांच शुरू कर दी है। यह ठेका मंगिलाल ढाका को दिया गया था, जिसका बेटा सुरेश इस लीक केस में मुख्य आरोपी है। आसपास के 10 इलाकों के ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद यह ठेका मंगिलाल ढाका को दिया गया। बेवर के रायपुर में ग्रेवल माइनिंग के लिए यह 5 साल की लीज दिसंबर 2025 में मंजूर हुई थी।