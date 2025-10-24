LOADING...
राजस्थान: विवादों से घिरे रहे हैं पेट्रोल पंप कर्मचारियों को पीटने वाले SDM, जानिए चर्चित मामले
लेखन गजेंद्र
Oct 24, 2025
05:47 pm
क्या है खबर?

राजस्थान के भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट करने वाले उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) छोटूलाल शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस बार उन्होंने 21 अक्टूबर को कार में CNG पहले भरवाने को लेकर पंप कर्मचारियों से मारपीट की और उनको अपने पद का रौब दिखाया। SDM छोटेलाल को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन यह पहली बार नहीं है, जब विवादों से घिरे हैं। उनको इससे पहले भी 3 बार पद से हटाया जा चुका है।

घटना

ताजा मामला क्या है?

रायला थाना इलाके में अजमेर-भीलवाड़ा हाईवे पर SDM शर्मा अपनी कार से पहुंचे और CNG भरने को कहा। पंप कर्मचारी उनके पीछे की कार में CNG भर रहा था, जिससे वह नाराज हो गए और रौब झाड़ते हुए कर्मचारियों को थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद पंप पर मारपीट शुरू हो गई। कर्मचारियों से मारपीट करते हुए CCTV फुटेज भी वायरल हो गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने उनको निलंबित कर दिया है। पंप कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए हैं।

सफाई

अब पत्नी को बचाव में आगे किया

निलंबन की कार्रवाई के बाद SDM शर्मा शुक्रवार को अपनी पत्नी दीपिका व्यास के साथ मीडिया के सामने आए और घटना के पीछे कुछ और कारण बताया। उन्होंने कहा कि पंप के कर्मचारी उनकी पत्नी को छेड़ रहे थे और गंदे इशारे कर रहे थे। इसी दौरान गैस भरने को लेकर उनकी बहस हुई, जो मारपीट में बदल गई। उनकी पत्नी ने इस संबंध में महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद तीनों पंप कर्मी गिरफ्तार हुए थे।

विवाद

पहली पत्नी से झगड़े समेत कई विवादों में रहे हैं शर्मा

शर्मा पहली पत्नी पूनम से झगड़े को लेकर चर्चा में थे। पूनम से उनकी शादी 2008 में हुई थी, लेकिन उनको बच्चों समेत घर से निकाल दिया था। पूनम पति पर जाली हस्ताक्षर की शिकायत कर चुकी हैं। इसके बाद शर्मा ने दीपिका से 2024 में शादी की। शर्मा पंचायत विकास अधिकारी से झगड़े के कारण और दूसरी बार खनन गतिविधियों में संलिप्तता के कारण पद से हटाए गए थे। तीसरी बार टोंक में अपने चपरासी पर हमला किया था।

मारपीट मामले में सफाई देते शर्मा