राजस्थान: 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट से लदी कार बरामद, दिल्ली धमाके में हुआ था इस्तेमाल

नए साल के जश्न से ठीक पहले राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के टोंक में एक कार से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि कार में करीब 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट लदा हुआ था। इसे खाद की पैकिंग में पैक कर कार में रखा गया था। बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके में भी अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल हुआ था।

गिरफ्तारी कार से अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद, 2 गिरफ्तार रिपोर्ट के मुताबिक, कार से 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के अलावा 200 विस्फोटक बैटरियां और 6 बंडल (1,100 मीटर) सेफ्टी फ्यूज तार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों- सुरेंद्र पिता भंवरलाल और सुरेंद्र मोची पिता दुलीलाल को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बूंदी से टोंक जा रही एक सियाज कार में विस्फोटक ले जाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।

बयान पुलिस ने कहा- आरोपियों से पूछताछ जारी पुलिस अधिकारी मृत्युंजय मिश्रा ने कहा, "एक मारुति सियाज कार से विस्फोटक जब्त किए गए हैं। यूरिया की बोरियों में छिपाकर रखा गया 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया। इसके अलावा 200 विस्फोटक बैटरियां और 1100 मीटर तार बरामद किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सामग्री की सप्लाई, इसके स्रोत और संभावित उपयोग को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। पूरे नेटवर्क की जांच के लिए आगे की कार्रवाई जारी है।"

Advertisement