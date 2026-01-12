राजस्थान के बीकानेर में 12वीं की छात्रा के साथ चलती कार में गैंगरेप, ग्रामीणों ने बचाया
क्या है खबर?
राजस्थान के बीकानेर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 12वीं की छात्रा को अगवा कर उसके साथ चलती कार में गैंगरेप किया गया। घटना नापासर पुलिस थाना क्षेत्र में 6 जनवरी को घटी है, जबकि शिकायत 11 जनवरी को दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी कार चालकों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि छात्रा की मेडिकल जांच कराकर उसके बयान दर्ज कर लिए गए हैं
घटना
क्या है पूरा मामला?
शिकायत के मुताबिक, 6 जनवरी को सुबह रोज की तरह पास में ही स्कूल जाने के लिए निकली थी, तभी कार से पहुंचे 2 युवकों ने उसे अंदर घसीट लिया। इस दौरान आरोपी युवकों ने घंटों तक छात्रा को कार में घुमाया और बारी-बारी से रेप को अंजाम दिया। युवकों की पहचान हंसराज और उसके वकील साथी के रूप में हुई है। जब कार एक गांव से निकली तो कुछ लोगों को शक हुआ। उन्होंने गाड़ी को जबरन रोका।
जांच
कार से पीड़िता को छोड़कर फरार हुए आरोपी
ग्रामीणों ने कार रोकी तो आरोपी युवक उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने छात्रा को धमकी भी दी। छात्रा ने करीब 3 दिन तक पिता को कुछ नहीं बताया, लेकिन काफी दबाव डालने पर उसने घटना की जानकारी दी। इसके बाद पिता ने 11 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि छात्रा की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जबकि आरोपियों की जानकारी नहीं हुई है। दोनों को पकड़ने की कोशिश जारी है।