राजस्थान के बीकानेर में 12वीं की छात्रा के साथ चलती कार में गैंगरेप, ग्रामीणों ने बचाया

घटना

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के मुताबिक, 6 जनवरी को सुबह रोज की तरह पास में ही स्कूल जाने के लिए निकली थी, तभी कार से पहुंचे 2 युवकों ने उसे अंदर घसीट लिया। इस दौरान आरोपी युवकों ने घंटों तक छात्रा को कार में घुमाया और बारी-बारी से रेप को अंजाम दिया। युवकों की पहचान हंसराज और उसके वकील साथी के रूप में हुई है। जब कार एक गांव से निकली तो कुछ लोगों को शक हुआ। उन्होंने गाड़ी को जबरन रोका।