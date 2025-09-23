राजस्थान: बजरंग दल ने नवरात्रि डांडिया महोत्सव के लिए बनाए नियम, गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध

नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही देशभर में गरबा और डांडिया महोत्सव की भी चकम बिखरने लगी है। इस बीच राजस्थान के कोटा और भीलवाड़ा जिलों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गरबा और डांडिया महोत्सव के लिए अजीबोगरीब नीयम बनाकर लोगों से उनकी पालना करने को कहा है। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने साइनबोर्ड, पोस्टर और चेतावनियां संबंधी बैनर लगाकर शहरों में चस्पा कर दिए हैं। इसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया है।

नियम बजरंग दल ने क्या बनाए हैं नियम? बजरंग दल की ओर से चस्पा किए गए पोस्टर, होर्डिंग्स और साइनबोर्ड में लिखा है कि गरबा और डांडिया महोत्सव में गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। महोत्सव में अनुचित या अश्लील गाने नहीं बजाए जाएंगे। गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और सभी को तिलक लगाने के लिए सहमत होना होगा। इसी तरह महिलाओं को पारंपरिक कपड़े पहनने की सलाह भी दी गई है। संगठन ने जांच के लिए टीमों का भी गठन किया है।

बयान गरबा महोत्सव को डिस्को बना दिया- संयोजक बजरंग दल के कोटा शहर संयोजक नरेश प्रजापत ने कहा, "इन दिनों नवरात्रि पर होने वाले गरबा और डांडिया महोत्सवों को डिस्को बना दिया गया है। लोग वहां सिगरेट पी रहे हैं और अनुचित संगीत बजा रहे हैं। यह देवी मां को समर्पित धार्मिक आयोजन नहीं लगता है।" उन्होंने कहा, "कार्यक्रम धार्मिक आस्था के हिसाब से आयोजित होना चाहिए, आरती होनी चाहिए। हम आधार कार्ड की जांच करेंगे और गैर-हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

सलाह महिलाओं को दी पारंपरिक कपड़े पहनने की सलाह नगर प्रमुख मोनू कुमार ने कहा, "महिलाओं को उचित कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि यह एक धार्मिक समारोह है। यह हिंदू समाज का समारोह है और इसे इसी के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए। हम शहर के सभी पंडालों में जाकर जांच करेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "हम संदिग्धों की पहचान के लिए उनका आधार कार्ड मांग सकते हैं। महिलाओं को हमारी सलाह है कि पारंपरिक कपड़े पहनें। आप उनमें अच्छी लगती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उन्हें पहनती हैं।"

राजनीति बजरंग दल के नियमों पर शुरू हुई राजनीति इस मामले पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, "महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग गरबा कार्यक्रम होने चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो इन गरबा आयोजनों में सिर्फ सांस्कृतिक या धार्मिक कारणों से शामिल नहीं होते, बल्कि कई बार अवांछित लोग अलग-अलग उद्देश्यों से भी प्रवेश करते हैं। यह पूरी तरह गलत है।" उन्होंने कहा, "अगर कोई इस तरह के अनुचित लोगों को वहां प्रवेश करने से रोकने की कोशिश करता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं।"