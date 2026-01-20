राजस्थान में 14 साल की छात्रा पर तेजाब फेंकने वाला गिरफ्तार, बोला- छात्रा ने डांटा था

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में शुक्रवार 16 जनवरी को एक 14 साल की छात्रा पर तेजाब फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान 19 वर्षीय ओमप्रकाश उर्फ जानी के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फोटोग्राफी का काम करता है और उसकी मुलाकात छात्रा से एक शादी में हुई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ शहर में जुलूस निकलवाया। उसे जेल भेज दिया गया है।

घटना क्या है मामला? केसरीसिंहपुर कस्बे के सुभाष पार्क इलाके में शुक्रवार को दिन-दहाड़े 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा पर बाइक सवार युवक ने तेजाब फेंक दिया था। घटना के समय छात्रा स्कूल से वापस घर जा रही थी। भाग्य से तेजाब छात्रा के मुंह पर नहीं पड़ा। हालांकि, उसके कंधे और हाथ हल्के झुलस गए थे। आरोपी ने हेलमेट पहन रखा था और नंबर प्लेट भी ढका था। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत थी।

गिरफ्तार आरोपी ने कबूला- क्यों फेंका था तेजाब आरोपी ओम प्रकाश शादी और आयोजनों में फोटोग्राफी करता हैं। उसने एक शादी में छात्रा को देखा था और तभी से पीछे पड़ा था। शादी में भी उसने छात्रा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने उसे सबके सामने डांट दिया था, जिससे वह मानसिक रूप से कुंठित हो गया और बदला लेने की कोशिश की। तभी उसने नकाब पहनकर छात्रा पर तेजाब फेंका। हालांकि, पुलिस ने CCTV और नेटवर्क की मदद से आरोपी को पकड़ लिया।

Advertisement