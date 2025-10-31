राजस्थान में जोधपुर और जालोर से 3 मौलवी गिरफ्तार, आतंकी संगठनों से जुड़े हैं तार
क्या है खबर?
राजस्थान के जोधपुर और जालोर में शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), राजस्थान की आतंकवाद रोधी दल (ATS) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एजेंसियों ने जोधपुर शहर, पीपाड़ और जालोर जिले के सांचौर से 3 मौलवियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर आतंकी संगठनों से संबंध रखने और विदेशी फंडिंग लेने का आरोप है। मौलवियों की पहचान जोधपुर के अयूब, पीपाड़ के मसूद और सांचौर के उस्मान के रूप में हुई है।
कार्रवाई
दस्तावेज और मोबाइल जब्त
सुरक्षा एजेंसियों ने मौलवियों के पास से मोबाइल फोन और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। अभी तीनों के ठिकानो पर तलाशी अभियान जारी है। एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया कि अयूब को जोधपुर के चौखा से, उस्मान को झेरडियावास मदरसे से पकड़ा गया है। अयूब के पकड़े जाने पर मसूद अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह वह हत्थे चढ़ गया। तीनों की गिरफ्तारी से जिलों में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी सुबह 5 बजे हुई थी।
जांच
आतंकी संगठन के नाम का खुलासा नहीं
एजेंसियां गिरफ्तार मौलवियों को जोधपुर ATS कार्यालय लाई थी, जहां से उनको जयपुर ले जाया गया है। तीनों से पूछताछ जारी है। एजेंसियों ने अभी यह नहीं बताया है कि इनका किन आतंकी संगठनों से संबंध है। फिलहाल, इनका बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश जारी है। इनके पास से अंतरराष्ट्रीय संदेश, कोड वर्ड और विदेशी नंबरों की जानकारी मिली है। NIA इनके बैंक खातों, कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया की जांच कर रही है।