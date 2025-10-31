राजस्थान में जोधपुर और जालोर से 3 मौलवी गिरफ्तार, आतंकी संगठनों से जुड़े हैं तार

राजस्थान के जोधपुर और जालोर से 3 मौलवी गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 11:50 am Oct 31, 202511:50 am

क्या है खबर?

राजस्थान के जोधपुर और जालोर में शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), राजस्थान की आतंकवाद रोधी दल (ATS) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एजेंसियों ने जोधपुर शहर, पीपाड़ और जालोर जिले के सांचौर से 3 मौलवियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर आतंकी संगठनों से संबंध रखने और विदेशी फंडिंग लेने का आरोप है। मौलवियों की पहचान जोधपुर के अयूब, पीपाड़ के मसूद और सांचौर के उस्मान के रूप में हुई है।