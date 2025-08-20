जयपुर: घर से खेलने निकले 2 भाईयों के शव कार के अंदर मिले, हत्या की आशंका

राजस्थान के जयपुर में एक बंद कार के अंदर 2 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों सगे भाई थे और घर से खेलने निकले थे। घटना गलता गेट थानाक्षेत्र के नागतलाई इलाके में मंगलवार देर रात घटी है। मृतक बच्चों की पहचान 5 वर्षीय अनस और 7 वर्षीय अहसान के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि जिस SUV कार में बच्चों के शव मिले हैं, वह उनके घर से करीब 20 मीटर दूर खड़ी थी।

घटना क्या है पूरा मामला? पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम को दोनों बच्चे घर से बाहर खेलने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। रात अधिक होने पर खोजबीन शुरू की गई। बच्चों का पता न चलने पर परिजनों ने गेट थाने में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी शुरू की तो, घर के पास खड़ी गाड़ी के अंदर दोनों बच्चे बेसुध हालत में मिले। बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित किया गया।

जांच बच्चों के शरीर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका पुलिस ने आस-पड़ोस के लोगों के हवाले से बताया कि यह गाड़ी करीब 15 दिन से एक ही जगह खड़ी है। परिजनों ने बच्चों के शरीर पर चोट के निशान पाए हैं और उनके नाक और मुंह से खून पर निकल रहा था। इससे आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या हुई है। पुलिस ने बच्चों का पोस्टमॉर्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इलाके में लगे CCTV खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है।