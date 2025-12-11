LOADING...
राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों के प्रदर्शन में कम से कम 50 घायल हुए हैं

राजस्थान के हनुमानगढ़ में बवाल: कारखाने का विरोध कर रहे किसानों ने वाहन फूंके, विधायक घायल

लेखन आबिद खान
Dec 11, 2025
11:27 am
क्या है खबर?

राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल कारखाने का विरोध कर रहे किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। बीते दिन किसानों ने राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल कारखाने की दीवार तोड़ दी और अंदर घुसकर कार्यालय में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इससे किसान और भड़क गए और कम से कम 14 वाहनों को आग के हवाले कर दिया।

विधायक

पुलिस लाठीचार्ज में विधायक भी घायल, इंटरनेट बंद

पुलिस लाठीचार्ज में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया समेत 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। किसानों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। स्थिति बिगड़ती देख इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। एहतियातन स्कूल और कॉलेज में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। तनाव के चलते कारखाने के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवार घर छोड़कर चले गए हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

वजह

क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं किसान?

दरअसल, हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठी खेड़ा गांव में एक इथेनॉल कारखाना बन रहा है। किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा और जमीन बंजर हो जाएगी और आगे चलकर उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसी वजह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें खाप पंचायतों, कांग्रेस और अन्य दूसरी पार्टियों और संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है।

प्रदर्शन

10 महीनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे किसान

किसान इस कारखाने के विरोध में सितंबर, 2024 से जून, 2025 तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर चुके हैं। तब प्रशासन ने जबरन धरने को हटवा दिया था। जुलाई, 2025 में जब कारखाने का निर्माण कार्य तेज हुआ तो किसानों का गुस्सा भड़क गया। बीते दिन किसानों ने SDM कार्यालय के सामने सभा की। इसके बाद शाम में हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ कारखाने पहुंचे और दीवार गिरा दी। इस दौरान पुलिस से टकराव हुआ और स्थिति ने हिंसक रूप ले लिया।

बयान

अशोक गहलोत बोले- सरकार को किसानों से नफरत

मामले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, 'हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग की कड़ी निंदा करता हूं। इस आंदोलन के दौरान किसानों की आवाज उठा रहे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक श्री अभिमन्यु पूनिया के घायल होने का समाचार है। भाजपा सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों की आवाज को कांग्रेस हमेशा निडरता से उठाती रहेगी।'

