उत्तरी गोवा में होटल और पर्यटन प्रतिष्ठानों में आतिशबाजी पर रोक

उत्तरी गोवा में नाइट क्लब और पर्यटन स्थलों के साथ होटलों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध

लेखन गजेंद्र 10:41 am Dec 11, 202510:41 am

क्या है खबर?

गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से हुई 25 लोगों की मौत के बाद उत्तरी गोवा जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। उसने आदेश जारी कर सभी नाइट क्लबों, होटलों और अन्य पर्यटक प्रतिष्ठानों के अंदर आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस निर्देश का उद्देश्य इसी तरह की आपदाओं को रोकना है।