पुणे में बारिश 116 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से बस एक कदम दूर
पुणे में जुलाई के महीने में अब तक 508.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह आंकड़ा 1907 में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के लगभग बराबर पहुंच गया है। जुलाई का महीना अभी बाकी है, ऐसे में और बारिश होने की पूरी संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इस भारी बारिश की वजह कई सक्रिय मौसमी सिस्टम हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके कारण इस बार मानसून काफी तेज है।
कई मौसम प्रणालियों की वजह से पुणे में अलर्ट
पुणे में हो रही इस भारी बारिश के पीछे कई मौसमी प्रणालियां जिम्मेदार हैं। इनमें दक्षिण की ओर खिंचता मानसून ट्रफ, ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव, उत्तर भारत में बने चक्रवाती परिसंचरण और एक पश्चिमी विक्षोभ भी शामिल है। पुणे शहर के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 30 और 31 जुलाई के लिए आस-पास के घाटों पर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। बारिश लगातार जारी रहने की वजह से, स्थानीय प्रशासन बाढ़ की आशंका वाले इलाकों पर कड़ी निगरानी रख रहा है।