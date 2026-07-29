पुणे में बारिश 116 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने से बस एक कदम दूर

पुणे में हो रही इस भारी बारिश के पीछे कई मौसमी प्रणालियां जिम्मेदार हैं। इनमें दक्षिण की ओर खिंचता मानसून ट्रफ, ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव, उत्तर भारत में बने चक्रवाती परिसंचरण और एक पश्चिमी विक्षोभ भी शामिल है। पुणे शहर के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 30 और 31 जुलाई के लिए आस-पास के घाटों पर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। बारिश लगातार जारी रहने की वजह से, स्थानीय प्रशासन बाढ़ की आशंका वाले इलाकों पर कड़ी निगरानी रख रहा है।