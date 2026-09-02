प्रयागराज में गंगा-यमुना उफान पर; प्रशासन ने कसी कमर, 100 से अधिक गांव चिंहित

दारागंज और गंगा नगर जैसे कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो गया है। जिले के प्रशासन ने 93 राहत कैंप बनाए हैं, जहां 100 से भी ज्यादा लोग आकर रुक गए हैं।

आपदा प्रतिक्रिया दल, सशस्त्र पुलिस और जल पुलिस को पूरी तरह से तैयार रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तटबंध सुरक्षित हैं, लेकिन वे स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हालात कभी भी तेजी से बदल सकते हैं।