देशभर में बारिश से ठंड ने दे दी दस्तक? IMD बोला- इसे सर्दियों की शुरुआत समझना गलत

इस अचानक हुई बारिश की वजह दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर बना चक्रवात 'अर्नब' का बचा हुआ असर और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ है। इन्हीं की वजह से देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी-तूफान देखने को मिला है।

उत्तरी भारत में तो 31 अक्टूबर तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन 1 नवंबर तक मौसम साफ होने की उम्मीद है। वहीं, देश के कई पूर्वी और मध्य राज्यों के साथ-साथ दक्षिणी भारत के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि, दिल्ली वालों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जल्द ही तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।