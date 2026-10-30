देशभर में बारिश से ठंड ने दे दी दस्तक? IMD बोला- इसे सर्दियों की शुरुआत समझना गलत
हाल ही में देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है, जिससे मौसम में एक अलग ही ठंडक घुल गई।
दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 8 अक्टूबर, 2022 के बाद से अक्टूबर महीने का सबसे कम अधिकतम तापमान है। लेकिन इससे पहले कि आप भारी-भरकम स्वेटर निकालने लगें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने साफ किया है कि यह ठंडक सिर्फ कुछ समय के लिए है। उनका कहना है कि यह बदलते मौसम सिस्टम की वजह से हुआ एक छोटा-सा बदलाव है, इसे सर्दियों की शुरुआत समझना गलत होगा।
'अर्नब' के असर और पश्चिमी विक्षोभ से हुई बारिश
इस अचानक हुई बारिश की वजह दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर बना चक्रवात 'अर्नब' का बचा हुआ असर और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ है। इन्हीं की वजह से देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी-तूफान देखने को मिला है।
उत्तरी भारत में तो 31 अक्टूबर तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन 1 नवंबर तक मौसम साफ होने की उम्मीद है। वहीं, देश के कई पूर्वी और मध्य राज्यों के साथ-साथ दक्षिणी भारत के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि, दिल्ली वालों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जल्द ही तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।