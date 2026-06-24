दिल्ली में गर्मी से मिली राहत: 15 डिग्री गिरा पारा, आज फिर बरस सकते हैं बादल

अय्या नगर में तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस गिरा

कल हुई बारिश ने पूरे शहर में गर्मी से काफी राहत दी। पालम में हवा की रफतार 91 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जबकि पुसा और सफदरजंग में भी यह 85 और 52 किलोमीटर प्रति घंटे दरज की गई। अय्या नगर में तो तापमान में जबरदस्त गिरावट आई। यहां का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस से सीधे 25.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, यानी करीब 15 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। इसके साथ ही, तूफान के बाद अय्या नगर शहर के सबसे ठंडे इलाकों में से एक बन गया।