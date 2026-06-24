दिल्ली में गर्मी से मिली राहत: 15 डिग्री गिरा पारा, आज फिर बरस सकते हैं बादल
दिल्ली का मौसम करवट बदल रहा है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि आज 24 जून बुधवार को राजधानी में बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिमी हवाएं 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से चलेंगी। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिन का अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
अय्या नगर में तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस गिरा
कल हुई बारिश ने पूरे शहर में गर्मी से काफी राहत दी। पालम में हवा की रफतार 91 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जबकि पुसा और सफदरजंग में भी यह 85 और 52 किलोमीटर प्रति घंटे दरज की गई। अय्या नगर में तो तापमान में जबरदस्त गिरावट आई। यहां का तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस से सीधे 25.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, यानी करीब 15 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। इसके साथ ही, तूफान के बाद अय्या नगर शहर के सबसे ठंडे इलाकों में से एक बन गया।
पालम, जाफरपुर, नजाफगढ़ और पुसा भी हुए ठंडे
शहर के कई और इलाकों में भी तापमान तेजी से नीचे आया। पालम में 10 डिग्री, जाफरपुर में 11.6 डिग्री, नजाफगढ़ में 8.2 डिग्री और पुसा में 7.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दरज की गई। मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि आज भी कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से एक बार फिर राहत मिलने की संभावना है।