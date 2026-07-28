दिल्ली में बदला मौसम, हवाई अड्डे से यात्रियों के लिए आया ये अहम अलर्ट
मंगलवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश हुई। ऐसे में अगर आप हवाई अड्डे जा रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) ने बताया है कि सभी फ्लाइट्स सामान्य रूप से चल रही हैं। मौसम विभाग (IMD) ने भले ही पूरे दिन और रात में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, फिर भी एयरपोर्ट की टीम यात्रियों के लिए सब कुछ सुचारु बनाए रखने में लगातार जुटी हुई है।
IGIA ने यात्रियों को दी एयरलाइंस से जांच करने की सलाह
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसके साथ ही, हवा में आर्द्रता भी काफी अधिक यानी 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक रहेगी। हालांकि, अभी तक किसी भी फ्लाइट में कोई देरी नहीं हुई है, फिर भी IGIA ने यात्रियों को सलाह दी है कि किसी भी आखिरी पल के अपडेट के लिए वे सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।
एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ पर्दे के पीछे रहकर लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि यात्रियों को यात्रा में कम से कम परेशानी हो। इसलिए, अगर आप आज यात्रा कर रहे हैं, तो जारी की गई एडवाइजरी पर नज़र रखें और अपनी योजना पहले से बना लें।