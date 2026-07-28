दिल्ली में बदला मौसम, हवाई अड्डे से यात्रियों के लिए आया ये अहम अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसके साथ ही, हवा में आर्द्रता भी काफी अधिक यानी 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक रहेगी। हालांकि, अभी तक किसी भी फ्लाइट में कोई देरी नहीं हुई है, फिर भी IGIA ने यात्रियों को सलाह दी है कि किसी भी आखिरी पल के अपडेट के लिए वे सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।

एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ पर्दे के पीछे रहकर लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि यात्रियों को यात्रा में कम से कम परेशानी हो। इसलिए, अगर आप आज यात्रा कर रहे हैं, तो जारी की गई एडवाइजरी पर नज़र रखें और अपनी योजना पहले से बना लें।