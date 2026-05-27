कोलकाता में मौसम का पलटवार; IMD का येलो अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली का खतरा

चिपचिपी रातें, तापमान 29 से 30 डिग्री

बुधवार तक दिन का तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, लेकिन शुक्रवार और शनिवार तक इसमें थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि, रातें अभी भी गर्म और चिपचिपी बनी रहेंगी, जहां तापमान 29 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम को तूफान आने की पूरी संभावना है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। इस बारिश से भले ही थोड़ी ठंडक मिले, लेकिन हवा में नमी अभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी।