तमिलनाडु में चक्रवाती सिस्टम की दस्तक, झमाझम बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

नल्लमूक्कु में 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज

पिछले 24 घंटों में तिरुनेलवेली के नल्लमूक्कु में सबसे ज्यादा 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं, धर्मपुरी में भी 6 सेंटीमीटर बारिश हुई है। तापमान में भी काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। मदुरै में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि कोडैकनाल जैसे ठंडे पहाड़ी इलाकों में तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक, चेन्नई में रविवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश व गरज-चमक की संभावना है, इसलिए छाता साथ रखना बेहतर होगा।