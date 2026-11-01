रेल मंत्री ने देखी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, स्क्वीज टेस्ट से मिली रफ्तार की नई गारंटी

भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब हकीकत बनने के और करीब आ गई है। दरअसल, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बेंगलुरु की उस फैक्टरी का दौरा किया, जहां B28 ट्रेन तैयार की जा रही है। इस दौरान उन्होंने देखा कि टीम अंडरफ्रेम, साइडवॉल और छत जैसे जरूरी पुर्जो को कैसे जोड़ रही है। इस बात पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि हर चीज हाई-स्पीड रेल के संचालन के लिए तय कड़े मानकों के हिसाब से हो।