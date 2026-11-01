रेल मंत्री ने देखी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, स्क्वीज टेस्ट से मिली रफ्तार की नई गारंटी
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भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब हकीकत बनने के और करीब आ गई है। दरअसल, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बेंगलुरु की उस फैक्टरी का दौरा किया, जहां B28 ट्रेन तैयार की जा रही है। इस दौरान उन्होंने देखा कि टीम अंडरफ्रेम, साइडवॉल और छत जैसे जरूरी पुर्जो को कैसे जोड़ रही है। इस बात पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि हर चीज हाई-स्पीड रेल के संचालन के लिए तय कड़े मानकों के हिसाब से हो।
अश्विनी वैष्णव ने स्क्वीज टेस्ट देखा
वैष्णव ने एक 'स्क्वीज टेस्ट' भी देखा, जिससे यह पता चलता है कि ट्रेन का ढांचा भारी दबाव को झेलने में सक्षम है या नहीं। उन्होंने यात्री सीटों का भी जायजा लिया और हीटिंग के साथ एयर कंडीशनिंग जैसे सिस्टम भी परखे, ताकि यात्रियों के आराम का पूरा ध्यान रखा जा सके। इन सभी कदमों के साथ भारत की पहली हाई-स्पीड रेल सेवा अब पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस हो रही है।