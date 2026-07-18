15 साल तक वरिष्ठ अधिकारी बनकर लोगों को ठगता रहा रेलवे कॉन्स्टेबल, बॉलीवुड कनेक्शन के साथ हुआ बेनकाब
रेलवे पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद गौस इब्राहिम खतीब 15 साल तक मुंबई में खुद को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताता रहा। वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होता, बॉलीवुड सितारों के साथ तस्वीरें खिंचवाता और सबको यकीन दिला देता था कि वही असली अधिकारी है। उसका यह खेल तब खत्म हुआ जब उसके झांसे में आए यश मधुरा को एक फर्जी लोन डील में पैसे गंवाने के बाद कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इसके बाद प्रॉपर्टी घोटाले के नाम पर जब उससे और पैसों की मांग की गई, तो मामला सामने आया।
चालबाज गिरोह ने फर्जी ID से बिजनेसमैन को ठगा
खतीब यह सब अकेले नहीं कर रहा था; उसके गिरोह में डॉक्टर और बड़े सरकारी अधिकारी होने का ढोंग करने वाले लोग भी शामिल थे। इन सबने मिलकर कई लोगों को ठगा, जिनमें बिजनेसमैन भी थे। वे फर्जी नौकरी दिलाने और अटके हुए पैसे निकलवाने का वादा करके उनसे लाखों रुपये ऐंठ लेते थे। पुलिस ने उनकी फर्जी ID जब्त कर ली हैं, लेकिन अभी भी उनकी वर्दी की तलाश जारी है। नए आपराधिक संहिता के तहत अब उनके खिलाफ 5 मामले दर्ज किए गए हैं।