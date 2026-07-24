राहुल गांधी ने पैलेट गन से घायल युवक संग की प्रेस वार्ता, बोले- धर्मेंद्र प्रधान इसके जिम्मेदार

राहुल ने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें हटाया जाना चाहिए। वे हमारे शिक्षा तंत्र के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग सड़कों पर हैं। शिक्षा व्यवस्था के पतन की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। मेरे भाई को गोली लगी है, हजारों छात्र सड़कों पर हैं, इसकी वजह वही हैं।"

इससे पहले राहुल ने कहा कि जब तक प्रधान को हटाया नहीं जाता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी।