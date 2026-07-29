राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की

राहुल गांधी बोले- छात्रों पर पैलेट गन चलाई, नुकीले डंडों से पीटा गया; शाह इस्तीफा दें

लेखन आबिद खान 07:15 pm Jul 29, 202607:15 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में संबोधन के दौरान हुए हंगामे के बाद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी भाजपा, RSS और इनसे जुड़े किसी भी लोगों से माफी नहीं मांगने वाला। उन्होंने कहा, "मेरे लिए आज सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली की छात्रों पर क्रूरता से जुड़ा है। उन पर पैलेट गन चलाई गई। एक घायल की आंख की रोशनी जा सकती है। मैंने उसका AIIMS दिल्ली का प्रमाण पत्र देखा है।"