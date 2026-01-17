राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी के पीड़ितों से की मुलाकात, सरकार को ठहराया जिम्मेदार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचकर बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुर में दूषित पानी से बीमार हुए मरीजों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हाल ही में उल्टी और दस्त की गंभीर समस्या फैल गई थी, जिसे पानी के दूषित होने से जोड़ा जा रहा है।

यात्रा विशेष विमान से इंदौर पहुंचे राहुल राहुल सुबह साढ़े 9 बजे दिल्ली से विशेष विमान से रवाना हुए और करीब 11 बजे इंदौर हवाई अड्डे पर पहुंचे। उसके बाद वह सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने उपचार करा रहे मरीजों से मुलाकात की। अस्पताल में उन्होंने गंभीर हालत में भर्ती मरीजों के परिजनों से बात की और उनकी स्थिति की जानकारी ली। उसके बाद वह सीधे दूषित पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित भागीरथपुरा इलाके पहुंचे और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की।

बयान पीड़ितों से मिलकर क्या बोले राहुल? पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद राहुल ने कहा, "जिन लोगों ने यह किया... सरकार में से कोई न कोई तो इसके लिए जिम्मेदार होगा। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह पूरी घटना सरकार की लापरवाही से हुई है। सरकार अबर्न मॉडल की बात करती है, लेकिन पानी से मौतें हो रही है। क्या सरकार का अबर्न मॉडल यही है।" राहुल दूषित पानी से जान गंवाने वालों के घर पैदल चलकर पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ रही।

मांग पीड़ितों ने दोषियों के लिए की कड़ी सजा की मांग राहुल ने सबसे पहले गीता बाई के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद वे सभी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए संस्कार उद्यान पहुंचे। लोगों ने उन्हें बताया कि अभी भी क्षेत्र में कई जगहों पर गंदा पानी आ रहा है। वे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इस मामले के असली दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो देह त्याग गए, उन्हें तभी शांति मिलेगी, जब मामले में दोषियों को कड़ी से कड सजा मिलेगी।