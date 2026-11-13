हाथरस मानहानि मामला: राहुल गांधी ने दिया जवाब, बरी हुए लोगों ने 1.5 करोड़ रुपये का ठोका दावा

यह मुकदमा 2020 के हाथरस गैंगरेप मामले में बरी हुए रवि, राम कुमार और लवकुश ने दायर किया है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणियों से ऐसा लगा कि वे आजाद घूम रहे थे, जबकि पीड़ित परिवार को तकलीफ हो रही थी।

उन्होंने हर्जाने के तौर पर 1.5 करोड़ रुपये की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि कानूनी नोटिस का जवाब न मिलने पर ही उन्हें अदालत का रुख करना पड़ा।