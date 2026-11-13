हाथरस मानहानि मामला: राहुल गांधी ने दिया जवाब, बरी हुए लोगों ने 1.5 करोड़ रुपये का ठोका दावा
लेखन आबिद खान
राहुल गांधी ने एक मानहानि मामले में अपना जवाब दाखिल किया है। हाथरस यात्रा के दौरान उनकी कुछ टिप्पणियों के बाद यह विवाद खड़ा हुआ था।
यह मामला मई में राहुल गांधी द्वारा चुनौती दिए गए एक अदालती आदेश के बाद दर्ज हुआ है। इसकी अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी।
बरी हुए लोगों ने राहुल पर 1.5 करोड़ का मुकदमा किया
यह मुकदमा 2020 के हाथरस गैंगरेप मामले में बरी हुए रवि, राम कुमार और लवकुश ने दायर किया है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणियों से ऐसा लगा कि वे आजाद घूम रहे थे, जबकि पीड़ित परिवार को तकलीफ हो रही थी।
उन्होंने हर्जाने के तौर पर 1.5 करोड़ रुपये की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि कानूनी नोटिस का जवाब न मिलने पर ही उन्हें अदालत का रुख करना पड़ा।