E20 पेट्रोल को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं

राहुल गांधी ने इथेनॉल को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, कहा- E20 अब 420 बन गया

लेखन आबिद खान 11:53 am Nov 07, 202611:53 am

क्या है खबर?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने E20 पेट्रोल को लेकर फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कर्नाटक के 7 जिलों में पेट्रोल के नमूनों में कथित तौर पर निर्धारित सीमा से ज्यादा इथेनॉल मिला होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, 'मोदी जी, बताइए देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20 प्रतिशत से ज्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी?'