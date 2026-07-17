UPSC फेल, फिर भी बना IPS-RAW एजेंट, रिटायर्ड अफसर का बेटा लाखों की ठगी में धराया

यशवर्धन ने अंशुल उपाध्याय और डॉक्टर अनुषा जैसे कई लोगों को अपना निशाना बनाया। उनसे कंपनी रजिस्ट्रेशन और फर्जी नौकरी दिलाने का वादा करके उसने लाखों रुपये ऐंठे। पुलिस की तलाशी में उसके पास से नकली ID कार्ड, वर्दी और लोगो बरामद हुए। जांच में सामने आया है कि उसने कई बार UPSC की परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें कभी कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उसने पुलिस और अन्य एजेंसियों का बड़ा अधिकारी बनकर लोगों को डराना और धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया। अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है।