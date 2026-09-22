दिल्ली वोटर लिस्ट में हैरान करने वाली गड़बड़ी, अमित मालवीय समेत कई नेताओं को नोटिस

इस जांच के बाद राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रक्रिया को गलत बताया है और चेतावनी दी है कि इससे 'वोट की चोरी' हो सकती है। वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "कल तक वे दावा कर रहे थे कि SIR विपक्ष के वोटरों को चुनावी लिस्ट से हटाने का एक तरीका था।"

भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस तो बस चुनाव हारने के बहाने ढूंढ रही है। इस बीच, दिल्ली के चुनाव कार्यालय ने साफ किया है कि ये नोटिस सिर्फ रिकॉर्ड्स को ठीक करने के लिए भेजे गए हैं, न कि वोटरों के नाम हटाने के लिए। कोई भी नाम हटाने से पहले पूरी जांच की जाएगी।

दिल्ली में 31.6 लाख से ज्यादा मतदाताओं को ऐसे ही नोटिस मिल चुके हैं।