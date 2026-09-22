दिल्ली वोटर लिस्ट में हैरान करने वाली गड़बड़ी, अमित मालवीय समेत कई नेताओं को नोटिस
दिल्ली में हाल ही में वोटर लिस्ट की जांच हुई है। इस जांच में कई जाने-माने लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर बिमल जालान और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सोशल मीडिया हेड रह चुके अमित मालवीय (और उनकी पत्नी गौरी) शामिल हैं। इनके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में कुछ गड़बड़ियां मिली हैं।
पूर्व एयर चीफ मार्शल नॉर्मन अनिल कुमार ब्राउन और दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज जैसे अन्य लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में सही नहीं पाए गए हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजे हैं, ताकि उन रिकॉर्ड्स को ठीक किया जा सके जो पुराने डेटा से मेल नहीं खाते।
वोटर नोटिस पर दिल्ली की पार्टियों में तकरार
इस जांच के बाद राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रक्रिया को गलत बताया है और चेतावनी दी है कि इससे 'वोट की चोरी' हो सकती है। वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "कल तक वे दावा कर रहे थे कि SIR विपक्ष के वोटरों को चुनावी लिस्ट से हटाने का एक तरीका था।"
भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस तो बस चुनाव हारने के बहाने ढूंढ रही है। इस बीच, दिल्ली के चुनाव कार्यालय ने साफ किया है कि ये नोटिस सिर्फ रिकॉर्ड्स को ठीक करने के लिए भेजे गए हैं, न कि वोटरों के नाम हटाने के लिए। कोई भी नाम हटाने से पहले पूरी जांच की जाएगी।
दिल्ली में 31.6 लाख से ज्यादा मतदाताओं को ऐसे ही नोटिस मिल चुके हैं।