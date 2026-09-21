पंजाब में ड्रग्स के कारण गई एक और जान, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
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पंजाब के संगरूर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर 21 सितंबर को जगसीर सिंह ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पंजाब सरकार पर कड़े सवाल उठने लगे हैं। उनके परिवार का कहना है कि जगसीर अपने गांव नमोल में ड्रग्स की बिक्री का मुद्दा लगातार उठा रहे थे। कुछ ही हफ्तों पहले गुलजार सिंह नाम के एक और व्यक्ति के साथ ऐसी ही एक दुखद घटना हुई थी और अब यह मामला सामने आया है।
परिवार ने हमले का आरोप लगाया
जगसीर के परिवारवालों का कहना है कि ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने पर उन पर हमला किया गया और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस स्थिति को लेकर विपक्षी नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पंजाब में लगातार गहराते ड्रग्स संकट से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने कथित हमले के सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है।