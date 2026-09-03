भारत का मेगा कूटनीतिक प्लान: दिल्ली में क्वाड, जयशंकर-मोदी के तूफानी दौरे
दिल्ली में क्वाड देशों की एक बड़ी शेरपा बैठक होने वाली है। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बड़े अधिकारी हिस्सा लेंगे। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसकी मेजबानी करेंगे।
यह बैठक आने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले की तैयारी है। इस दौरान समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेगा।
मार्को रूबियो, जयशंकर और मोदी के अहम दौरे
यह बैठक अगले कुछ महीनों के लिए कई बड़ी गतिविधियों की शुरुआत मानी जा रही है: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अक्टूबर में भारत आ सकते हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी महीने के आखिर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने न्यूयॉर्क जाएंगे।
दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए मियामी का दौरा कर सकते हैं। यह समय दोनों देशों की वैश्विक साझेदारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है।