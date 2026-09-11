यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का पहला विदेशी दौरा, BRICS सम्मेलन में दुनिया का भविष्य तलाशेंगे नेता

पुतिन अपने शीर्ष रूसी अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री (MoS) कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया। इस सम्मेलन में चीन के शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा सहित 11 BRICS देशों के नेता और 10 भागीदार देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इस साल भारत की कोशिश है कि युद्ध और व्यापार तनाव के कारण पैदा हुई वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने पर खास चर्चा की जाए। इस सम्मेलन का विषय 'लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' रखा गया है।