यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का पहला विदेशी दौरा, BRICS सम्मेलन में दुनिया का भविष्य तलाशेंगे नेता
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि वह रूस से बाहर किसी शिखर सम्मेलन में खुद शामिल हो रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन 12 से 13 सितंबर तक चलेगा। इसका मकसद सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाना है।
11 BRICS नेता, 10 भागीदार देश हो रहे हैं शामिल
पुतिन अपने शीर्ष रूसी अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री (MoS) कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया। इस सम्मेलन में चीन के शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा सहित 11 BRICS देशों के नेता और 10 भागीदार देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इस साल भारत की कोशिश है कि युद्ध और व्यापार तनाव के कारण पैदा हुई वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने पर खास चर्चा की जाए। इस सम्मेलन का विषय 'लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' रखा गया है।