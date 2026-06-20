पंजाब, बंगाल, हिमाचल के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर, DA पर आया बड़ा अपडेट

3 राज्यों में DA बकाया का निपटारा

पंजाब सरकार ने लंबित DA (महंगाई भत्ता) और महंगाई राहत (DR) के बकाए को निपटाने के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के बकाए और 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 के बीच संशोधित वेतन और पेंशन लाभों पर आधारित बकाए की समीक्षा करेगी।

पश्चिम बंगाल अपने अगले बजट में DA की घोषणा करेगा। साथ ही, राज्य सरकार ने 2016 से 2019 के बीच लगभग 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA बकाया दे दिया है।

हिमाचल प्रदेश भी अपने DA बकाए की समीक्षा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के कल्याण और समय पर भुगतान पर जोर दिया है। उन्होंने इस दिशा में कदम उठाते हुए वेतन आस्थगन (वेतन रोकने के) नोटिस वापस ले लिए हैं और कर्मचारियों का लंबित पेंशन बकाया भी जारी कर दिया है।