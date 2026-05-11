शिक्षा में पंजाब का जलवा, NITI आयोग रैंकिंग में केरल को पछाड़ बना नंबर-1

'मिशन समर्थ' से पंजाब के स्कूलों में हुए बड़े सुधार

पंजाब की इस शानदार तरक्की के पीछे 'मिशन समर्थ' और 'स्कूल्स ऑफ एमिनेंस' जैसी कई अहम पहलें हैं। इन पहलों ने COVID-19 महामारी के बाद भी स्कूलों के ढांचे को मजबूती दी है। आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में लगभग हर जगह बिजली और कंप्यूटर की सुविधा मिल रही है और अधिकतर स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या भी काफी कम हुई है। अब 10वीं पास करने वाले लगभग 90 प्रतिशत छात्र 11वीं में अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। इस साल एक और बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। 786 सरकारी स्कूलों के बच्चों ने JEE मेन परीक्षा पास की है, वहीं 1,200 से ज्यादा छात्रों ने NEET की परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास की। राज्य को ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच के अंतर को कम करने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी खास तौर पर सराहा गया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इन सभी सफलताओं का श्रेय सरकार द्वारा हाल में किए गए सुधारों को दिया है।