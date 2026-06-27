पंजाब: SGPC ने की मुख्यमंत्री भगवंत मान और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग
पंजाब की सबसे बड़ी सिख संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। यह मांग एक विवादित वीडियो वायरल होने के बाद उठी है। SGPC ने मान पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने और अपनी पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। सरकार की ओर से कोई कार्रवाई न होने से परेशान SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने अब राज्य के पुलिस प्रमुख से मिलने की बात कही है।
मान का कहना है कि वीडियो मास्क के साथ बनाया गया
मुख्यमंत्री मान का कहना है कि यह वीडियो नकली है और इसे मास्क लगाकर बनाया गया है। उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि इस वीडियो का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने SGPC पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब दूसरे नेताओं से जुड़े ऐसे मामले सामने आते हैं, तब SGPC उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। वहीं, अकाल तख्त द्वारा उन्हें 'गुरु विरोधी' बताए जाने के बाद पूरे पंजाब में भगवंत मान के सामाजिक बहिष्कार की मांग करने वाले पोस्टर देखे जा रहे हैं।