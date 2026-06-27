पंजाब: SGPC ने की मुख्यमंत्री भगवंत मान और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग

मान का कहना है कि वीडियो मास्क के साथ बनाया गया

मुख्यमंत्री मान का कहना है कि यह वीडियो नकली है और इसे मास्क लगाकर बनाया गया है। उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि इस वीडियो का उनसे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने SGPC पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब दूसरे नेताओं से जुड़े ऐसे मामले सामने आते हैं, तब SGPC उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। वहीं, अकाल तख्त द्वारा उन्हें 'गुरु विरोधी' बताए जाने के बाद पूरे पंजाब में भगवंत मान के सामाजिक बहिष्कार की मांग करने वाले पोस्टर देखे जा रहे हैं।