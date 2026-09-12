यूरोप से जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गे अमृतपाल सिंह को पंजाब लेकर आई पुलिस
पंजाब पुलिस ने पहली बार यूरोप से किसी अपराधी का प्रत्यर्पण कराया है। मोल्दोवा से अमृतपाल सिंह (जिसे अमृत दलम भी कहा जाता है) को वापस लाया गया है।
सिंह जग्गू भगवानपुरिया गैंग का एक प्रमुख गुर्गा है और उस पर हत्या, हत्या का प्रयास और ड्रग्स से जुड़े कई गंभीर आरोप लगे हैं।
'ऑपरेशन ईस्टर्न रीच' में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का सहयोग मिला
यह 6 महीने का मिशन था, जिसे 'ऑपरेशन ईस्टर्न रीच' नाम दिया गया था। इसे पंजाब की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और ओवरसीज भगोड़ा ट्रैकिंग और प्रत्यर्पण सेल (OFTEC) के तालमेल से अंजाम दिया गया।
सिंह का पता लगाने के लिए उन्होंने मोल्दोवा, अजरबैजान और भारत की कई एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया।
पंजाब DGP ने प्रत्यर्पण को सराहा, सहयोगी एजेंसियों का धन्यवाद किया
पंजाब के DGP ने इसे वैश्विक अपराध के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि पंजाब पुलिस दुनिया में कहीं भी छिपे अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है।
DGP ने इस ऑपरेशन में शामिल मोल्दोवा और अजरबैजान के अधिकारियों, इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट (IPCU)-CBI, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को भी धन्यवाद दिया।