यूरोप से जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गे अमृतपाल सिंह को पंजाब लेकर आई पुलिस

पंजाब के DGP ने इसे वैश्विक अपराध के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि पंजाब पुलिस दुनिया में कहीं भी छिपे अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है।

DGP ने इस ऑपरेशन में शामिल मोल्दोवा और अजरबैजान के अधिकारियों, इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट (IPCU)-CBI, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को भी धन्यवाद दिया।