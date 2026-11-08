पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान 'गैंगस्टरां ते वार' के तहत यह बड़ी सफलता मिली है।

उन्होंने कहा, "गुरविंदर को भारत लाने के लिए 'ऑपरेशन शहीद' चलाया गया था। यह पहली बार है जब राज्य पुलिस किसी अफ्रीकी देश से वांछित अपराधी को भारत लाने में सफल हुई है।"

पंजाब पुलिस के अनुसार, गुरविंदर के खिलाफ 30 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।