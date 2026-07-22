पंजाब के पठानकोट में तेज रफ्तार बस ने 4 को कुचला

पंजाब के पठानकोट में तेज रफ्तार बस ने 4 को कुचला, गुस्साई भीड़ ने बस फूंकी

लेखन गजेंद्र 12:52 pm Jul 22, 202612:52 pm

क्या है खबर?

पंजाब के पठानकोट में बुधवार को एक तेज रफ्तार बस ने सड़क पर चल रहे 4 लोगों को कुचल दिया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बस में आग लगा दी। घटना पठानकोट-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोतलपुर गांव के पास घटी है। निजी बस ने सड़क पर चल रहे मोटरसाइकिल और स्कूटी सवार लोगों को कुचला है। हादसे में 2 की मौत हुई है, जबकि 2 घायल हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बस को आग के हवाले कर दिया।